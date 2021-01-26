Нацбанк предупредил банки о рисках сотрудничества со «слугой» Дубинским (документ)

Национальный банк Украины (НБУ) уведомил банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами.

Соответствующее письмо НБУ есть в распоряжении LIGA.net.

В санкционный список попали семь граждан Украины: депутат от Слуги народа Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кроме того под санкциями оказались ООО «Эра Медиа», ИА «Онли Ньюз», ООО «Скептик» и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный список в сентябре 2020 года).

«В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», – сказано в письме.

Ранее Дубинский сообщил, что monobank предложил ему закрыть свой счет. «Работники… Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем», – написал Дубинский в Facebook.