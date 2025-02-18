Націоналізовано активи підсанкційного російського олігарха на 29 млн. доларів

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України за матеріалами Офісу Генерального прокурора до підсанкційного російського олігарха. В дохід держави стягнуто право вимоги, яке належало підконтрольним йому компаніям-нерезидента за договором фінансової позики. За цим договором ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» був винен 29 млн доларів США. Відтак, кошти, які комбінат мав сплатити російському олігарху, залишаться в Україні.

Розслідуванням встановлено, що гірничо-збагачувальний комбінат на території Дніпропетровської області з 2012 року належав російському олігарху. Це підприємство протягом десятиліть забезпечувало сировиною російську металургійну корпорацію, яка є найбільшим в світі виробником титану та виконавцем 40% державних оборонних замовлень держави-агресора.

Раніше згідно рішення Вищого антикорупційного суду націоналізовано активи цього російського олігарха на загальну суму понад 2 млрд грн, у тому числі й активи гірничо-збагачувального комбінату.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ (ст. 110-2 КК України).

Офіс Генпрокурора