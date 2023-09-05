Націоналізовано авіадвигуни для вантажних літаків, що належали міноборони Білорусі та російським компаніям

На час повномасштабного вторгнення сім двигунів перебували на ремонті в одного з українських машинобудівних державних підприємств. Наразі всі двигуни передані у власність держави.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що на час повномасштабного вторгнення рф, в одного з українських машинобудівних державних підприємств перебувало на ремонті сім авіаційних двигунів, які належали міністерству оборони республіки білорусь та російській групі компаній.

У липні 2022 року правоохоронці провели обшуки на території підприємств і вилучили авіаційні двигуни для вантажних літаків. Згодом на майно було накладено арешт.

Варто зазначити, що такі типи двигунів використовуються у вантажних літаках, які перевозять товари подвійного призначення з інших країн на територію рф, зокрема і вантажі військового призначення.

Нацполіція у співпраці з Міністерством юстиції України ініціювала питання про націоналізацію вилученого майна. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід держави авіадвигунів, що належали міністерству оборони республіки білорусь та російській групі компаній. Відтак авіаційні двигуни можуть бути використані на українських літаках для транспортування різних вантажів, зокрема гуманітарної допомоги тощо.

Досудове розслідування, розпочате за ст. 110-2 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111-1 (Колабораційна діяльність Кримінального кодексу України), триває.

За такий злочин передбачено покарання у вигляд позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюють оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)