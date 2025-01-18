Національна поліція попереджає про шахрайства під приводом купівлі й доставки авто, дронів та спорядження для військовослужбовців

Зловмисники розміщують у найпопулярніших соцмережах та на торговельних платформах оголошення про можливість купівлі таких товарів за кордоном і доставку їх в Україну. Ціни пропонують значно нижче ринкових, а низьку вартість пояснюють підтримкою відомих благодійних організацій.

Під приводом необхідності звітування про витрату благодійних коштів зловмисники просять записати відеозвернення з подякою та надати свої документи, що засвідчують особу. Ці матеріали у подальшому використовують для ошукання нових потерпілих.

Після того, як потерпілі перераховують гроші за неіснуючий товар, шахраї переконують їх перечислити більше коштів на розмитнення, страхові внески або логістичні витрати, після чого пропадають зі звʼязку і блокують ошуканих людей в соціальних мережах.

Національна поліція закликає громадян бути пильними та уважними та у жодному випадку не надсилати гроші, особисті дані та документи неперевіреним особам, аби не стати жертвами шахраїв.

Національна поліція України