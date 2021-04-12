Національна поліція викрила масштабну мережу виготовлення та збуту амфетаміну (фото)

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Під час обшуків вилучено рекордну кількість амфетаміну — 120 кілограмів, а також прекурсори, із яких можна було виготовити 700 кілограмів готового до вживання наркотику. За попередніми підрахунками, місячний оборот учасників злочинної групи становив 250-300 кілограмів, а це – мільйон 200 тисяч доз і 100-120 мільйонів гривень прибутку. Про це Голова Національної поліції України повідомив  сьогодні, 12 квітня.

Масштабна спецоперація Департаменту боротьби з наркозлочинністю та Департаменту кіберполіції проводиться на території Дніпропетровської, Київської, Черкаської областей та міста Києва: затримано вісім учасників злочинної групи, слідчі дії ще тривають.

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«300 кілограмів амфетаміну в місяць. 300 кг – це 1 мільйон 200 тисяч доз психотропу, які продавали учасники однієї злочинної групи. І відсьогодні вони перестануть потрапляти на «ринок». Перші результати: в Дніпрі накрили справжній наркозавод. Там вилучили 120 кілограмів готового амфетаміну, а це —  480 тисяч доз! І це найбільша партія вилученого амфетаміну в історії України. Крім цього, поліцейські виявили там понад  тонну прекурсорів, з яких можна було б виготовити ще 700 кілограмів готового психотропу», — повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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Щомісяця зловмисники виготовляли та збували через свій оптовий Інтернет-магазин від 250 до 300 кілограмів амфетаміну. І постачали його щонайменше 50 групам збувачів по всій території України. Сума їх щомісячного незаконного обороту сягала 120 мільйонів гривень.

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За словами глави відомства, організував наркобізнес чоловік, який є підсудним за бандитизм.

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Після  завершення першочергових слідчих дій інформація буде оновлена, а також  буде додане оперативне відео.

Управління комунікації Національної поліції України

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