Нацполіція: Інформація щодо серії недостовірних мінувань об‘єктів інфраструктури України

Початок 2022 року став справжнім випробуванням не лише для правоохоронних органів, які негайно реагують на всі такі повідомлення, а й для учнів, батьків і педагогічних колективів освітніх закладів. Лише з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, з них 306 повідомлень надійшло електронною поштою, 27 – телефоном і 6 – особисто або поштою. І це половина всіх таких повідомлень, отриманих за весь 2021 рік.

Наголошуємо. Правоохоронці реагували на всі повідомлення про мінування. Нами перевірено – 3 183 об’єкти. Незважаючи на те, що жодне з таких повідомлень не було правдивим, органи поліції реагують на кожну інформацію та разом з відповідними адміністраціями проводять перевірку.

Сьогодні ми можемо впевнено констатувати: серія псевдозамінувань є нічим іншим як елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією. Мета цього інформаційного тероризму – тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися. Тому головне – зберігати спокій.

Крім того, ми знаємо, що псевдоповідомлення про замінування надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації. Зазначаємо, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності згідно зі статтею 259 ККУ карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.

І останнє. Ми наголошуємо, всі повідомлення про замінування виявилися неправдивими. Просимо вас, особливо батьків школярів, не піддаватись на провокації і зберігати спокій.

Департамент комунікації МВС України