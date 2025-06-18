Нацполіція ліквідувала наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів (відео)

Фігуранти виготовляли суміші для нарощення м’язової маси, «сушки» тіла та схуднення у звичайній квартирі без дотримання елементарних вимог безпеки чи гігієни. До складу препаратів входили діючі речовини, призначені для лікування важких хвороб — зокрема онкологічних. Такі компоненти мають чіткі протипоказання, однак зловмисники продавали їх у підвищених дозах, без рецепта й без будь-якого медичного контролю.

Продукцію реалізовували під виглядом імпортного препарату з Малайзії, хоча фактично вона вироблялася на Харківщині. Упаковки були фальсифіковані — із підробленими логотипами, інструкціями та серійними номерами, що створювало враження справжнього медикаменту. Вартість однієї одиниці небезпечного товару сягала 3000 гривень.

Ліквідували оборудку слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку та сприяння Головного управління внутрішньої безпеки СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Співробітники кримінальної поліції встановили всіх п’ятьох фігурантів: двоє мешканців Харківщини займались повним циклом виготовлення — від суміші до пакування, ще троє — брати зі Львівщини — закуповували продукцію та продавали її спортсменам по всій Україні через Інтернет. Встановлено, що відправлення відбувалися майже щодня, а самі зловмисники планували розширити виробництво.

У ході одночасних санкціонованих обшуків на Харківщині, Київщині, Одещині та Львівщині поліцейські вилучили понад 20 000 упаковок анаболіків, 3 000 ампул з речовинами невідомого походження, спеціальне обладнання для виготовлення, фасування й маркування продукції, а також понад 37 мільйонів гривень у різній валюті.

Слідчі поліції оголосили всім п’ятьом про підозру за збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів із використанням інформаційних технологій, вчинений організованою групою (ч. 3 ст. 321-1 КК України). Це — перша в історії України підозра за фальсифікацію саме стероїдів: поліцейські змогли довести, що в препаратах містилися діючі речовини, які згідно із законодавством є лікарськими засобами.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління

та Департаменту карного розшуку)