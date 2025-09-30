Нацполіція оголосила підозру членам злочинної організації, які ошукували громадян Чехії

Зловмисники створили мережу фішингових сall-центрів на території столиці та ошукали десятки іноземців на майже 3 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12-ти років в’язниці.

Слідчі ГУНП у місті Києві спільно зі столичними кіберполіцейськими під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури встановили організаторів та працівників мережі шахрайських сall-центрів, які діяли на території Києва та спеціалізувалися на викраденні коштів з рахунків громадян ЄС за допомогою фішингових вебресурсів, замаскованих під популярні торгівельні майданчики.

До протиправної діяльності організатори залучили десятки осіб у різних регіонах України. Ролі між ними були чітко розподілені. Зокрема, «кодери» — спеціалісти з написання програмного забезпечення — створювали, оновлювали й підтримували роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, забезпечували анонімність спільників в інтернеті та консультували щодо маскування злочинної діяльності.

Наразі чотирьом організаторам та двом виконавцям слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 (Участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) і ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

Злочинну організацію українські правоохоронці знешкодили спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чехії. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України