Нацполіція перекрила наркотрафік з України в Молдову та вилучила психотропів на ₴7 млн.

Українські та молдовські правоохоронці провели спецоперацію з ліквідації контрабандного каналу постачання особливо небезпечного психотропу Alpha-PVP до Республіки Молдова. Учасників організованої злочинної групи затримано. У них вилучено 12 кг наркопродукції.

У рамках міжнародного співробітництва оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції та правоохоронці Республіки Молдови у взаємодії зі працівниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції та Департаменту оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України провели спецоперацію з викриття транснаціонального наркоугруповання.

Поліцейські встановили лідера угруповання – 26-річного громадянина Молдови, який організував наркотрафік психотропної речовини Alpha-PVP з України на територію Молдови. До протиправної діяльності зловмисник залучив ще сімох спільників – чоловіків та жінок віком від 21 до 26 років.

Психотропи учасники наркобізнесу отримували на території України та переміщували через державний кордон. Транспортували наркотики троє жінок, маскуючи заборонену продукцію під одягом. Надалі вже на території Молдови «товар» забирали інші члени злочинної групи.

Для подальшої реалізації наркотичної продукції фігуранти створили та займалися адмініструванням Telegram-каналу та онлайн-магазину.

7 квітня на території Молдови під час трансферу психотропів орендованим автомобілем поліцейські зупинили транспортний засіб та затримали трьох зловмисників. Ними виявилися очільник угруповання, його спільник та жінка, яка виконувала роль кур’єра. Під час особистого обшуку на тілі та в особистих речах фігурантів виявили 5 кг Alpha-PVP.

Крім того, молдовські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, за результатами яких виявили та вилучили ще 7 кг психотропів, ваги, мобільні телефони та готівку.

Загалом за результатами спецоперації із незаконного обігу вилучено 12 кг психотропної речовини Alpha-PVP. Вартість вилученої наркопродукції за цінами «чорного» ринку перевищує 7 мільйонів гривень.

Наразі, згідно з рішенням суду Республіки Молдова шістьох учасників злочинного угруповання взято під варту на 30 діб, ще двоє підозрюваних перебувають під слідством на волі. Досудове розслідування здійснюють правоохоронні органи Молдови.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України