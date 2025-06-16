Нацполіція провела понад 940 обшуків з вилучення незаконної зброї та боєприпасів

За результатами загальнодержавної спецоперації під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, поліцейські вилучили 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кілограми вибухових речовин та 61 674 набоїв різного калібру.

З метою протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів потрапляння нелегальної зброї на «чорний» ринок, поліція провела 941 обшук по усіх регіонах держави.

В ході проведених заходів задокументовано 10 фактів збуту зброї, виявлено декілька схронів зброї тощо. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Наразі фігурантів затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

До проведення спецоперації задіювалися спецпідрозділи патрульної поліції та КОРДу, а також кінологічні та вибухотехнічні служби.

Департамент комунікаціїНаціональної поліції України