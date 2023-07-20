Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з «Київміськбудом»

На обʼєктах, повʼязаних з “Київміськбуд”, правоохоронні органи проводять слідчі дії.

Про це повідомив президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.

“Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з “Київміськбуд”. Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо”, – зазначив Кушнір.

Кушнір додав, що компанія працює виключно у правовому полі, тому він переконаний, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними.

Слідчі дії в “Київміськбуді”, за даними ЕП, проводить Нацполіція.

Наразі, за словами Кушніра, “Київміськбуд” продовжує роботу у штатному режимі, будівництво триває. // Економічна правда