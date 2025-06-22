Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів на користь Назарія Гусакова

У медіа поширено інформацію про можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів.

У червні поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти.

Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. Триває досудове розслідування.

Департамент комунікації Національної поліції України