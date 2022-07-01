Нацполіція розпочала понад 20 тисяч проваджень за фактами воєнних злочинів Росії

Зареєстровано більше 95,5 тисячі злочинів.

За 18 тижнів війни Національна поліція України розпочала понад 20 600 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії.

Про це повідомив в голова Нацполіції Ігор Клименко.

Поліція також отримала та опрацювала понад 3 млн повідомлень від громадян. Це, в середньому, по 23,5 тисячі звернення за добу.

Зареєстровано понад 95,5 тисячі злочинів. У 26 тисячах кримінальних проваджень фігуранти вже отримали повідомлення про підозру.

Нацполіція відкрила більше 900 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 153 особи отримали статус підозрюваних.

Поліцейські також:

викрили 97 ДРГ та затримали понад 990 осіб за підозрою у диверсійній діяльності,

зафіксували понад 18,8 тисячі майнових злочинів, з яких більше 18 тисяч – крадіжки. Більш як 4100 підозрюваних осіб встановлено,

розпочали понад 800 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Більше 280 матеріалів уже скеровані до суду,

зареєстрували більш як 280 кримінальних проваджень за розкрадання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв. 35 осіб отримали повідомлення про підозру за скоєння цих злочинів,

знайшли 2764 зниклі дитини. 177 дітей ще знаходяться у розшуку,

заблокували понад 3,8 тисячі ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 28 млн користувачів.

Нагадаємо, раніше Клименко повідомив, що у базі даних про членів незаконних збройних формувань, яку створили в Міністерстві внутрішніх справ, понад два мільйони записів. // LB.ua