​Нацполіція спільного з СБУ заблокували схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах країни

Зловмисники використовували фіктивні працевлаштування, підроблені медичні довідки та нелегальні канали виїзду за кордон. Наразі одинадцятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру.

На Київщині правоохоронці затримали 47-річного посадовця одного з комунальних закладів Київської обласної ради, який вимагав та отримав 15 000 доларів за організацію зняття чоловіка з військового обліку. Зловмисник використовував посередників і погрожував мобілізацією тим, хто відмовлявся платити.

Під час обшуків у службовому кабінеті вилучено гроші, медичні документи для оформлення фіктивної інвалідності та інші речові докази. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди.

В Чернігівські області поліцейські спільно з СБУ викрили злочинну групу, яка оформлювала військовозобов’язаних чоловіків як педагогічних працівників, що надавало підстави для отримання відстрочки від призову. До схеми були залучені керівники місцевих навчальних закладів.

Правоохоронці задокументували щонайменше шість випадків фіктивного працевлаштування. За «послуги» зловмисники отримували по кілька тисяч доларів. Вилучено майже 19 000 доларів, близько 300 000 грн, документацію, комп’ютерну техніку.

Організаторку — директорку школи, та трьох її спільників, затримано. Усім повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінально кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших формувань в особливий період.

На Хмельниччині кіберполіцейські та співробітники СБУ затримали місцеву підприємницю, яка організувала продаж підроблених медичних довідок про «наявність хронічних хвороб», що дозволяло уникнути військової служби. Задокументовано понад 100 епізодів.

До схеми залучались медичні працівники (ревматолог, ортопед, офтальмолог, уролог), яким також оголошено про підозру.

В Івано-Франківську правоохоронці організатора схеми нелегального перетину державного кордону. 74-річний франківець разом зі спільником організовував втечу чоловіків призовного віку до Румунії через річку Тиса. Свої «послуги» зловмисники оцінили в 10 000 доларів.

Клієнтів спільники забирали в Івано-Франківську, перевозили в Закарпаття та надавали подальші інструкції. Встановлено щонайменше два випадки незаконного перетину кордону. Проведено обшуки, вилучено гроші, мобільні пристрої, транспорт.

Організатору слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Його взято під варту. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

Згідно з санкціями статей, максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам – до дев’яти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Департамент комунікації Національної поліції України