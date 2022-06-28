Нацполіція викрила киянина у розповсюдженні дитячої порнографії

Задокументували злочинну діяльність 44-річного мешканця столиці поліцейські Департаменту міграційної поліції та Деснянського управління поліції Києва.

Поліцейські встановили, що зловмисник завантажував із іноземних сайтів дитячу порнографію та надалі розповсюджував заборонене відео.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, на яких знаходилося 38 Гб забороненого законом контенту.

Тривають слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Деснянська окружна прокуратура м. Києва.

Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України