Нацполіція викрила злочинну «схему» із розкрадання коштів під час закупівлі захисних костюмів для медперсоналу

Придбання захисного одягу за завищеною вартістю призвело до збитків на суму понад 12 млн грн.

Викрили злочину «схему» слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У ході слідства поліцейські встановили, що між Міністерством охорони здоров’я України та одним товариством було укладено договір на поставку біологічних костюмів на суму понад 34 млн грн. При цьому службовці достовірно знали, що вартість захисних костюмів була значно вище ринкової.

Надалі на підставі завідомо підроблених документів щодо вартості цих костюмів на рахунки товариства було перераховано кошти з державного бюджету. Різниця надлишково перерахованих коштів сягає 12 млн. грн.

10 лютого слідчі та оперативники спільно з працівниками Офісу Генерального прокурора провели санкціоновані обшуки у приміщеннях МОЗ та комерційної структури. Вилучили документи та електронні носії інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування.

Досудове розслідування кримінального провадження проводиться за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)