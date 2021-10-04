Нацполіція викрила злочинну схему розтрати коштів державного підприємства «Укрхімтрансаміак»

Службові особи держпідприємства придбали спецобладнання за завищеними цінами.

Викрили «схему» співробітники Департаментом стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Під час слідства встановлено, що службові особи держпідприємства під час проведення публічних закупівель шляхом маніпуляцій із тендерною документацією придбали обладнання за цінами, значно вище ринкових. В наслідок таких дій осіб державі були завдані мільйонні збитки.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України