Нацполіція вилучила арсенал зброї та боєприпасів (фото, відео)

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Оперативники Департаменту спільно з іншими підрозділами поліції проводять комплекс заходів із вилучення зброї, вибухових речовин та боєприпасів у осіб, які незаконно нею володіють або здобули злочинним шляхом.

Учора, 2 травня, було проведено першу фазу поліцейської спецоперації. За її результатами співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції вилучили 29 одиниць зброї та боєприпасів: кулемети, автомати, пістолети, гранати, ножі. Крім того, майже 124 тисячі набоїв різного калібру.

За даним фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Заходи тривають.

Національна поліція України