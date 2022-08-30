Нацполіція викрила мережу «call-центрів»: фігуранти «спеціалізувалися» на фінансових аферах

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з СБУ заблокували злочинну схему привласнення коштів громадян України та країн Європейського Союзу під виглядом біржової торгівлі криптовалютою, цінними паперами, золотом і нафтою.

Для функціонування транскордонного шахрайського механізму привласнення коштів організатори використовували високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати підміну телефонних номерів зловмисників на номери державних банківських установ.

В ході слідства встановлено, що працівники call-центрів представлялися працівниками цих державних банківських установ та виманювали конфіденційні дані банківських карток громадян.

Організатори схеми використовували попередньо створені вебсайти та майданчики з біржової торгівлі валютою і криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою для залучення коштів іноземних громадян, гарантуючи одержання надприбутків у короткі терміни.

Крім цього, учасники угруповання, використовуючи контактні бази іноземних громадян, щодо яких раніше вчинялися аналогічні шахрайські дії, від імені так званої «Спільноти криптовалютних брокерів» пропонували потерпілим за «комісію» повернути вкрадену криптовалюту.

Після того, як отримували згоду повернути втрачені гроші, людям надсилали реквізити для переведення «комісії» на рахунки учасників злочинної схеми. Після надходження коштів зв’язок із «брокерами» переривався і виплати не здійснювалися.

Правоохоронці провели санкціонованих обшуки за місцем розташування «call-центрів» та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Слідчі дії проводяться в межах кримінальних провадженнях за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Управління комунікації поліції Національної поліції України