Нацполіція викрила міжнародний наркосиндикат із прибутком у ₴135 мільйонів на рік

Злочинне угруповання із 44-ох учасників діяло на території м. Києва, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Зловмисники реалізовували кокаїн, екстазі, канабіс, MDMA, гашиш, кетамін та амфетамін. До спецоперації з розкриття наркозлочинів було задіяно понад 400 правоохоронців.

Припинили незаконну діяльність злочинної організації оперативники Департаменту та територіальних управлінь боротьби з наркозлочинністю у співпраці із Департаментом стратегічних розслідувань, Департаментом кіберполіції Нацполіції, правоохоронцями іноземних країн спільно зі слідчими ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури у співпраці з іноземними поліцейськими.

Встановлено, що організували наркобізнес троє чоловіків віком від 27-ми до 30-ти років. Вони залучили до злочинної діяльності ще двох жителів столиці, котрі «працювали» безпосередньо керівниками організованої злочинної групи. Загалом, до складу угруповання входило 44 учасники. Кожен з них відповідав за свій напрямок: організація, перевезення, фасування наркотиків та психотропів, їх збут і контроль обігу коштів.

Зловмисники налагодили канал постачання наркотиків і психотропів із країн Європейського Союзу на територію України. Фігуранти забезпечували функціонування розгалуженого дистриб’юторського центру по реалізації заборонених речовин через власні телеграм-канали. Орієнтовний дохід за цінами «чорного» ринку, отриманий від незаконної діяльності, становить понад 135 мільйонів гривень на рік.

Двоє активних учасників 27-річний луганчанин та 28-річний харків’янин, які наразі проживають за кордоном, відправляли «товари» за допомогою міжнародних поштових відправлень, маскуючи їх у різних предметах побутової техніки. Отримував іноземні посилки їх товариш спільно із двома помічниками у супроводі водія та охоронця.

Як з’ясувало слідство, фігуранти збували свою продукцію гуртовими партіями довіреному колу осіб та відправляли за допомогою сервісу поштових відправлень під вигаданими анкетними даними по всій території країни. Також, спільники реалізовували заборонені речовини у розважальних закладах з рук у руки. За «товар» клієнти розраховувались криптовалютою. Ділки мали свій власний віртуальний банкінг, з якого надалі виводили гроші, отримані від незаконної діяльності.

Задля документування та викриття злочинної діяльності фігурантів, понад 400 поліцейських вчора, 19 грудня, за силової підтримки бійців спецпідрозділів ППОП, ТОР та взводу тактичної підтримки ДПП, провели 58 одночасних санкціонованих обшуків на території столиці, Дніпропетровщини та Миколаївщини.

У результаті слідчих дій вилучено: 330 грамів кокаїну, 564 грами амфетаміну, 200 грамів солей A-PVP, 1236 пігулок екстазі, 100 марок ЛСД, 10 пігулок «Ксанекс», «Мефедрон» 1 грам, «Налоксон» 5 штук, «Налбуфін» 7 штук, 37 грамів «Кетаміну», понад кілограм канабісу, шишки, 250 грамів галюценогенних грибів. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 5 мільйонів гривень.

Окрім того, вилучено зброю, 487 набоїв до неї, 2 корпуси гранати РНГ із запалами, 72 мобільних телефони, банківські картки, транспортні засоби, гроші у розмірі 1 120 000 гривень, 8 300 доларів, 1000 євро та чорнові записи.

15 членів наркосиндикату правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин вчинені у складі злочинної організації та за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах вчинені організованою групою Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Остаточна правова кваліфікація діям решти учасників, повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів буде прийнята після отримання результатів експертних досліджень. За вчинене їм загороджує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Департамент комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ)