Нацполіція заблокувала ще шість схем ухилення від мобілізації та затримала організаторів

Серед фігурантів – працівники ТЦК, ВЛК, навчального закладу, військової частини та мешканці прикордонних областей. Вартість коливалася від 300 до 5000 доларів, залежно від «пакету послуг». Про результати роботи за тиждень повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Оперативники ДСР спільно зі слідчими підрозділами поліції заблокували шість злочинних схем уникнення мобілізації та виїзду за кордон.

За певну винагороду організатори цих оборудок допомагали чоловікам призовного віку ухилитися від призову: зняття з військового обліку, видача чистого бланку повістки, виписки з фіктивним діагнозом, зарахування на навчання, перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

За результатами заходів поліцейські затримали сім осіб – організаторів та учасників оборудок, а вартість їх «послуг» становила до 5 000 доларів.

Житомирщина:

– Правоохоронці викрили працівника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він отримав 1 000 доларів за видалення відомостей з електронного реєстру про особу, яка перебувала в розшуку за ухилення від призову.

Буковина:

– Поліцейські заблокували корупційну схему зарахування на навчання до фахового коледжу одного з університетів для відстрочки від мобілізації. За 300 доларів особа безперешкодно долучалася до навчального процесу. Затримали викладача – члена приймальної комісії – під час отримання коштів. У ході обшуків вилучено чорнові записи з переліком «учнів» та розмірів отриманої неправомірної вигоди на загальну суму майже 285 000 гривень.

Львівщина:

– Викрито лікаря позаштатної ВЛК при одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за 15 000 гривень «штампував» виписки з фіктивними діагнозами захворювання.

– Затримали мешканця Львова, який за 5 000 доларів обіцяв надати «пакет документів» для безперешкодного перетину кордону.

Одещина:

– Поліцейські затримали військовослужбовця однієї з військових частин, який обіцяв «клієнтам» за 900 доларів організувати непридатність до військової служби та виключення з військового обліку, а за 3 000 гривень – незаповнені повістки про виклик із гербовою печаткою та підписами посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, посилаючись на зв’язки з останніми та можливість вплинути на них.

– Затримано організаторів так званого зеленого коридору – 53-річного мешканця Одеської області та його 20-річного сина. За їх вказівкою «клієнти» прибували потягом до однієї з залізничних станцій на території області. Надалі фігуранти на власному автотранспорті провозили чоловіків поза офіційними пунктами пропуску до ділянки, яка межує з територією так званої Придністровської Молдавської Республіки та вказували умовно безпечний шлях перетину кордону. Вартість – 3 000 доларів.

В рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлені підозри. Їхні дії кваліфіковані за статтями:

– 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України),

– 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою),

– 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися спільно з прикордонниками, СБУ під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, Львівської та Чернівецької обласних прокуратур, Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України