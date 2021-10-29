Нацполіція зареєструвала майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки COVID-документації

92% із загальної кількості стосуються підробки документів, решта — шахрайські дії, втручання в роботу електронних і комп‘ютерних мереж та службове підроблення. Про це Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив в ефірі програми «Право на владу».

Ігор Клименко розповів про те, що найчастіше до вчинення шахрайських дій з COVID-сертифікатами причетні люди, які вдома на ксероксі виготовляють їх і продають через Інтернет, або особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі і вимагають у громадян перераховувати за неіснуючий документ гроші на карткові рахунки.

«Більш небезпечною є категорія лікарів, які покликані захищати здоров‘я громадян: вони вдаються до підробки медичних документів. Більше того, вони мають доступ до державного реєстру і таким чином заробляють гроші. І таких проваджень у нас більше 70», — зазначив Голова Національної поліції України.

За його словами, ще однією категорією правопорушників є співробітники турагентств, які у пакеті документів пропонують купити COVID-сертифікати.

Глава відомства повідомив, що 4 000 працівників поліції, які працюють у складі рейдових груп або приїжджають на виклик, мають на своїх планшетах програмне забезпечення для перевірки сертифікатів. У випадку виявлення фейкових документів на місце події відразу прибуває слідчо-оперативна група для документування правопорушення.

Ігор Клименко також поінформував про те, що здійснювати перевірки, крім працівників поліції, можуть санітарні лікарі, працівники Держспоживслужби, провідники на залізничному транспорті або ж представники торгово-розважальних центрів. А рішення про притягнення правопорушника до відповідальності приймає суд.

Довідково

З початку карантину поліцейські склали 108 682 протоколи за порушення карантинних обмежень, винесено 405 316 постанов за порушення маскового режиму. Слідчі підрозділи розслідують 2216 кримінальних проваджень.

Управління комунікації Національної поліції України