Нацполіція затримала «вора в законі» із санкційного списку РНБО на прізвисько «Вітя Пан» (відео)

Про це повідомили сьогодні, 29 квітня, у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції продовжують відпрацювання представників «криміналітету», які мають зв’язки з країною-агресором та можуть співпраці із ворогом. Під час таких заходів оперативники встановили місце знаходження «вора в законі» та «кримінальних авторитетів» з його оточення.

Відтак, 29 квітня, поліцейські затримали «вора в законі» з санкційного списку РНБО на прізвисько «Вітя Пан» та двох «кримінальних авторитетів».

«Вор в законі» знаходиться у міжнародному розшуку за організацію злочинної спільноти на території рф. Його товариші, один з яких так званий «смотрящий» за Курською областю та його довірена особа, також перебувають у розшуку за викрадення людини. Усі вони мають тісні зв’язки з криміналітетом країни-агресора.

Вирішується питання про затримання трьох представників злочинного світу відповідно до чинного законодавства.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України