Нацполіція затримала іноземця, якого Туреччина розшукувала за контрабанду героїну

44-річного чоловіка розшукували правоохоронні органи Турецької Республіки. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник втік в Україну. Затриманого взяли під тимчасовий арешт з подальшою екстрадицією.

Під час проведення слідчих та розшукових дій у рамках розслідування кримінального провадження щодо збуту наркотиків слідчі Головного слідчого управління виявили громадянина Турецької Республіки, який із 2022 року розшукувався через Інтерпол за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних з контрабандою наркотичних засобів.

Зокрема встановлено, що під час транспортування героїну та марихуани контрабандиста затримали правоохоронці Турецької Республіки. Однак надалі, щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник втік та переховувався в Україні.

Іноземцю обрали запобіжний захід – тимчасовий арешт. Планується розпочати процедуру його екстрадиції до Турецької Республіки.

Процесуальне керівництво розслідування здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

Управління комунікації Національної поліції України