Нацполіція затримали киянина з партією психотропів на ₴50 мільйонів

Під час огляду його автівки поліцейські вилучили 15 кг «Альфа-PVP» у сухому стані та 100 літрів – у рідкому. Фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Зловмисника затримали оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, працівниками військової інспекції під процесуальним керівництвом Офісу генеральної прокуратури України на території Шевченківського району столиці, коли він перевозив велику партію психотропних речовин.

Під час огляду його автівки правоохоронці виявили каністри та ємності, в яких знаходилося 15 кілограмів психотропної речовини «Альфа-PVP» у сухому стані та 100 літрів у рідкому. Орієнтована вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує 50 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено, що психотропи виготовлялись у одному зі столичних гаражів, де під час обшуку поліцейські виявили потужну нарколабораторію, оснащену сучасним обладнанням, яке, за попередніми оцінками, дозволяло виготовляти до 200 кг заборонених речовин в місяць.

Всі речові докази вилучено та скеровано для проведення експертних досліджень.

Дилера затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання – до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України