Наїзд автомобіля на людей в Новому Орлеані: в ФБР встановили особу нападника

Цей злочин розслідують як теракт.

У США у місті Новий Орлеан в ніч на середу, 1 січня, пікап на великій швидкості в’їхав у натовп. Нападника було ідентифіковано як 42-річного громадянина США з Техасу Шамсуд-Діна Джаббара, повідомило Федеральне бюро розслідувань США.

Наразі наїзд на людей в ФБР розслідують як теракт.

Зазначається, що підозрюваний був за кермом пікапа Ford, який, ймовірно, був орендований. В ФБР наразі з’ясовують, як нападник заволодів транспортним засобом.

“У транспортному засобі було виявлено прапор ІДІЛ, і ФБР працює над тим, щоб визначити потенційні зв’язки та приналежність підозрюваного до терористичних організацій”, – розповіли правоохоронці.

В ФБР додали, що автомобілі підозрюваного було виявлено зброю та потенційний саморобний вибуховий пристрій. Інші потенційні вибухові пристрої також були виявлені у Французькому кварталі. Вибухотехніки ФБР спільно з представниками інших правоохоронних органів намагаються знешкодити ці пристрої.

Наразі відомо, що внаслідок інциденту загинуло 10 людей і 35 отримали поранення, серед яких двоє поліцейських. Нападник спочатку в’їхав у натовп на автівці, а потім відкрив вогонь по людях. Його ліквідувала поліція. // Дзеркало тижня