Наживались на біженцях: кіберполіція викрила групу шахраїв на псевдоперевезеннях

Зловмисники пропонували громадянам послуги транспортних перевезень. Утім, отримавши передплату від клієнтів, «бізнесмени» навіть не думали виконувати рейси, натомість не виходили на зв‘язок і зникали.

Правопорушення викрили кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно із працівниками кримінальної поліції та слідчими Криворізького районного управління поліції.

Двоє 21-річних жителів Кривого Рогу вирішили «заробити», пропонуючи в Інтернеті перевезення громадянам, котрі намагалися врятуватися від війни. Фігуранти розміщували оголошення про організацію поїздок за кордон у тематичних спільнотах у месенджерах.

За фейкові послуги просили передплату в розмірі 500-1000 гривень. Утім, отримавши гроші, зловмисники блокували клієнтів та не виконували зобов’язань. Передплату отримували на банківські картки знайомої.

У правопорушників вилучено мобільні телефони та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України