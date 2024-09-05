Наживались на ліках: на Прикарпатті директорку лікарні та трьох підприємців викрили у корупції

Правоохоронці встановили, що очільниця однієї із районних лікарень налагодила схему одержання неправомірної вигоди від представників фармацевтичних компаній. Слідчі оголосили фігурантам про підозри.

Протиправну діяльність фігурантів задокументували слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР НПУ.

Слідчі встановили, що 42-річна директорка навмисне дробила предмети закупівель, тобто необхідних для лікарні медикаментів та лікарських засобів, щоби обійти процедуру публічних закупівель. Відтак укладала прямі договори з представниками «потрібних» фармацевтичних компаній, за що отримувала від них «відкат» – неправомірну вигоду. Правоохоронці з’ясували, що упродовж року посадовиця укладала із трьома субʼєктами господарювання договори, у результаті яких отримала щонайменше 100 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Поліцейські встановили учасників корупційного правопорушення. Провели декілька обшуків за місцями проживань та роботи фігурантів. Вилучили «чорнові записи», оригінали медичних документів, банківські карти, на які здійснювався перерахунок коштів та інші речові докази протиправної діяльності.

Слідчі оголосили підозри одразу чотирьом фігурантам. Директорці медичного закладу оголошено підозру за ч. 1, 3 ст. 368 (Одержання службовою особою неправомірної вигоди повторно). Трьом іншим фігурантам – представникам фармацевтичних компаній – за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: цілодобовий домашній арешт та особисте зобов’язання.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини