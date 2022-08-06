Наживалися на довірливих пенсіонерах – на Харківщині судитимуть двох членів організованої групи

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом шахрайства, вчиненого у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, група осіб, діючи у складі організованої групи, з листопада 2021 року ошукувала пенсіонерів. Зловмисники телефонували літнім людям та, видаючи себе за їхніх родичів, повідомляли, що потрапили в лікарню і терміново потребують грошей на операцію. Шахраї зазначали, що гроші треба передати «лікарю», який приїде додому до потерпілих.

З пенсіонерами безпосередньо зустрічався 40-річний чоловік, який і забирав гроші. Його 37-річний напарник знаходився неподалік та контролював зовнішню обстановку.

19 лютого 2022 року, після отримання коштів від чергової жертви, обох чоловіків затримано.

Встановлено причетність обвинувачених до шести епізодів злочинів.

Сума збитків, завданих потерпілим, складає майже 700 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура