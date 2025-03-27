НАЗК б’є на сполох: депутати хочуть сховати своїх «тіток-мільйонерок»
Парламентарі планують послабити фінансовий контроль за статками держслужбовців
Народні депутати за допомогою правок у законопроєкті про посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) хочуть позбавитися контролю над своїми статками та суттєво обмежити механізм моніторингу способу життя. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Депутати ховають свої статки просто у Верховній Раді. НАЗК б’є тривогу».
«Перше – це обмежити наші перевірки лише активами суб’єкта та членів його сім’ї. На сьогодні цивільна конфіскація досить активно розвивається і якраз дев’ять з десяти наших моніторингів стосуються активів, які набуваються третіми особами. Це може бути мати, тато, дідусь, бабуся, тітка, водій, навіть друг дитинства, які набувають об’єкти за дорученням суб’єкта декларування» – каже він.
«Краще записати активи на тітку десь в Хмельницькій області, що вже ускладнює для нас їхнє виявлення. Такі об’єкти можна виявити лише через користування ними особою – ми намагаємося перевіряти такі факти і доводимо, що об’єкт набувався третьою особою номінально, за дорученням суб’єкта. Але при цьому саме суб’єкт де-факто має право розпорядження цим об’єктом та є головним вигодонабувачем від нього. Він може обирати цю квартиру, робити в ній ремонт, здавати в оренду, а та ж тітка взагалі не розуміє, що це за квартира та де вона розташована», – пояснює Соколов.
Згідно з чинною редакцією закону, моніторинг дозволяє досліджувати НАЗК активи інших осіб, пов’язаних з суб’єктом декларування. Водночас новими правками механізм фактично буде нівельовано.
За словами посадовця, НАЗК пропонувало відхилити всі правки у законопроєкт, оскільки депутати хочуть перетворити роботу агентства в формальну процедуру.
Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують правки до закону України «Про запобігання корупції», які можуть знищити інструмент моніторингу способу життя посадовців. Національне агентство з питань запобігання корупції закликає зберегти цей інструмент.
До слова, декларації за 2024 рік станом на 25 березня подали 518 тис. публічних службовців із орієнтовно 700 тис. Декларанти з центральних областей країни звітують найактивніше.Tweet