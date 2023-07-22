НАЗК перевірятиме воєнкомів та їхніх родичів. Одеського вже підозрюють і збираються… шукати

Упродовж трьох місяців співробітники Національного агентства з питань протидії корупції перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність, а також їхніх родичів.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

«У будь-якій категорії державних службовців більшість службовців є доброчесними, в тому числі і працівників військових комісаріатів, але очевидно, що є ті, хто порушує закон і пан Борисов (екскерівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов – ред.) – це просто еталонний порушник закону, найбільший в історії НАЗК виявлений факт незаконного збагачення – 188 млн грн. Для того, щоб з’ясувати моніторингом способу життя хто ще з працівників, з керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем, НАЗК упродовж 3 місяців перевірить весь керівний склад всіх військоматів нашої країни», – сказав Новіков.

Він зазначив, що йдеться про сотні керівників центрів комплектування, додавши, що перевірятимуть не лише посадовців, а й їхніх рідних.

«Кожен з них буде перевірений, і не тільки він, а й майно близьких родичів… Брати, сестри, племінники… Водіїв, кухарок, коханок і коханців також перевіримо», – запевнив голова НАЗК.

Новіков зауважив, що зловживання військовослужбовцем Центру комплектування є не просто корупційним правопорушенням, а державною зрадою з точки зору етики.

За його словами, законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об’єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів. Водночас голова НАЗК відзначив, що наразі існує проблема зі звільненням порушників з військової служби.

«Оскільки зараз воєнний стан, вони військові, то не існує механізму звільнення їх з військової служби під час воєнного стану. Тобто їх можна відсторони від посади, звільнити, але вони продовжать бути військовослужбовцями», – пояснив Новіков.

Законодавчо унормувати цю прогалину мають депутати, зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 28 червня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.

***

Колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова збираються оголосити в розшук

Про це пише УП з посиланням на Офіс генерального прокурора.

“Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”.

В ОГП нагадали, що Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 151 млн грн. При цьому офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Окрім того, на початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

У подальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець, за відсутності визначеного для нього Міністерством охорони здоров’я закордонного лікування, шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

У суботу президент Володимир Зеленський заявив, що Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. “Відповідальність за порушення – неминуча”, – підкреслив він.

При цьому ДБР повідомило, що “місцезнаходження підозрюваного уточнюється“.

Передісторія: