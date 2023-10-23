НАЗК за пів року виявило у військкоматників (ТЦК) необґрунтовані активи на суму понад ₴255 млн.

Під час проведення моніторингу способу життя керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів.

Зокрема, у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. В основу підозри лягли матеріали НАЗК. Колишній одеський воєнком став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею вілли в Іспанії вартістю 3,7 млн євро. НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк.

В поле зору НАЗК потрапив його підлеглий (заступник начальника ТЦК – начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК) Денис Галушко. Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн. Його близькі особи – дружина, мати, теща і син – стали власниками дороговартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел. НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно Галушка та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У жовтні НАЗК на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від СУ ГУНП в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн. У власності його дружини, матері, тещі та сина була виявлена нерухомість та автопарк. Декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів, тож НАЗК направило матеріали справи до СУ ГУНП в Миколаївській області для притягнення його до кримінальної відповідальності.

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Тут також не обійшлося без близьких осіб – батька та дружини, які впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли. Справу передано до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК також набув необґрунтованих активів, які виявило НАЗК. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн. Матеріали справи передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ще одним посадовцем, щодо якого НАЗК провело моніторинг способу життя, став начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області. Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн. Матеріали передано до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Таким чином, під час проведення моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на 255 млн 629 тис. грн.

Однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК.

Мінімізація корупційних ризиків можлива, передусім, за допомогою цифровізації усіх відповідних процесів, внесення до Єдиного реєстру військовозобов’язаних повної та достовірної інформації, а також обміну інформацією між усіма реєстрами.

У вересні 2023 року Рада національної безпеки і оборони України доручила Уряду перевірити обґрунтованість прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану рішень медико-соціальних експертних комісій та ВЛК щодо встановлення інвалідності й визнання непридатності до військової служби. Також доручено опрацювати питання щодо особливостей перетину державного кордону громадянами України, визнаними непридатними чи обмежено придатними до військової служби.

«Дотримання стандартів доброчесності у сфері безпеки та оборони має особливо важливий контекст під час широкомасштабної збройної агресії рф. Усунути причини корупційних практик в ТЦК можливо, лише затвердивши та реалізувавши відповідний план заходів, підготовлений НАЗК. Національне агентство ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону, виявило низку схем і корупційних ризиків, недоліки й прогалини в законодавчому регулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Відповідному дослідженню передувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України на запит Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Результати дослідження були презентовані в жовтні минулого року. Звіт «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану» можна переглянути за посиланням.

Національне агентство з питань запобігання корупції