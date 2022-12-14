Назвався лікарем і ошукав пенсіонерку на 90 тисяч гривень та 1500 доларів США: миколаївські поліцейські затримали шахрая за схемою «родич у біді»

Більше 90 тисяч гривень та 1500 доларів США віддала жінка за порятунок життя онука шахраєві. Зловмисника затримали в Одесі через три години після скоєння злочину оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції та Миколаївського райуправління спільно із одеськими колегами. Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України «Шахрайство».

По допомогу до поліції звернулась 83-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем-ортопедом. Незнайомець сказав, що її онук у лікарні й терміново потребує коштів на операцію. Схвильована пенсіонерка одразу ж погодилась та продиктувала незнайомцю свою адресу. Невдовзі до будинку потерпілої підійшов незнайомець, якому вона віддала більше 90 тисяч гривень та 1500 доларів США. Через деякий час старенька зателефонувала родичам, щоб розповісти про неприємну звістку, однак ті запевнили її, що з онуком все гаразд. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулась до поліції.

– “Того ж дня, вже через декілька годин, співробітники Управління карного розшуку ГУНП і Миколаївського РУП встановили особу шахрая та разом із колегами з Одеси затримали його”, – розповів начальник обласного главку Сергій Шайхет.

Зловмисником виявився 30-річний одесит, який раніше вже мав проблеми із законом за скоєння майнових злочинів.

Поліцейські вилучили у чоловіка кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч.2 ст.190 КК України «Шахрайство». Чоловікові загрожує до трьох років ув’язнення.

Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі встановлюється причетність затриманого до інших аналогічних злочинів на території області.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області