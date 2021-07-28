Не провів розтин та склав підроблене лікарське свідоцтво про смерть – посадовій особі повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру в.о. завідуючого одного з міських відділень комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2021 року до вказаного відділення було доставлено тіло померлої жінки для проведення судово – медичної експертизи.

Слідством встановлено, що розтин тіла померлої жінки вказаним закладом не проводився. В.о. завідуючого склав лікарське свідоцтво про смерть, зазначивши у свідоцтві неправдиву інформацію щодо причин смерті.

За наслідками розтину тіла в іншому закладі охорони здоров’я експертом встановлено дійсну інформацію щодо діагнозу жінки.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Досудове розслідування здійснюють співробітники слідчого відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Дергачівський міжрайонний відділ Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури