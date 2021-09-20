Не випускав з квартири та вимагав гроші – судитимуть киянина, який вчиняв домашнє насильство відносно бабусі

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно 72-річної бабусі в присутності свого неповнолітнього брата (ст. 126-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підозрюваний оселився у загальному коридорі будинку під дверима квартири, в якій проживає бабуся, позбавляючи її можливості виходити з квартири. Протягом року він систематично словесно ображав її нецензурними висловлюваннями, залякував, принижував, погрожував фізичною розправою, а також вимагав грошові кошти та продукти харчування.

Побоюючись за своє життя, а також за життя своєї доньки та неповнолітнього внука, потерпіла змушена була віддавати йому останні кошти та готувати їжу.

Зважаючи на позицію прокурора, що кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також відбував покарання за вчинення корисливих злочинів, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі призначено підготовче засідання, у ході якого буде вирішено питання про продовження обвинуваченому запобіжного заходу.

За матеріалами Київської міської прокуратури