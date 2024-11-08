Не впорався з керуванням та злетів у річку: внаслідок ДТП у Рівненському районі загинув пасажир авто

Смертельна ДТП сталася шостого листопада о 22 годині на околиці села Слобідка.

Кермувальник легковика «Audi», 30-річний місцевий мешканець зміг вибратися із салону авто. Натомість, пасажир, 27-річний родич водія загинув: рятувальники деблокували його тіло.

Зі слів керманича, він не впорався з керуванням, адже перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого слідчий слідчого управління відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 КК України.

Обставини автопригоди встановлюються.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області