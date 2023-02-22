Не вистачило випивки – мешканця Золочівщини судитимуть за вбивство «товариша по чарці»

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 56-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що у листопаді минулого року в одному із сіл Золочівського району обвинувачений разом із 38-річним знайомим розпивали алкогольні напої.

Після тривалого застілля у товаришів закінчився алкоголь, на підставі чого у них почався конфлікт. У ході суперечки, підсудний взяв кухонний ніж і наніс численні удари потерпілому. Від отриманих травм останній помер на місці події.

За клопотанням прокурора, підсудному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Золочівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури