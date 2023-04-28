Не зійшлись на вартості бензину – за вбивство мешканець Дружківки проведе дев’ять з половиною років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Краматорської окружної прокуратури ухвалено вирок чоловіку за скоєння умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурорами у суді встановлено, що 9 квітня 2022 року 31-річний мешканець м. Дружківки, раніше неодноразово судимий за крадіжки й шахрайство, домовився зі своїм знайомим про надання йому у користування автомобілю марки «ВАЗ-21104» для евакуації родини.

Наступного дня він прийшов до його квартири та приніс із собою на продаж каністру бензину. Покупати пальне за запропонованою ціною господар відмовився, через що між чоловіками виникла сварка. Гість наніс власнику квартири 10 ударів по голові молотком. Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми 50-річний потерпілий помер на місці.

Після цього засуджений на автомобілі потерпілого поїхав з міста разом із своєю співмешканкою, а вже 11 квітня 2022 року правоохоронці затримали його у м. Києві.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури