Небайдужа громадянка допомогла столичним поліцейським затримати розбійника

Очевидиця нападу зловмисника на потерпілого миттєво зреагувала та застосувала до нападника сльозогінний газ. Слідчі відкрили кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру. За скоєне затриманому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонувала свідок події та повідомила про те, що на вулиці Данила Щербаківського невідомий побив чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу та оперативні співробітники.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, свідком нападу стала жінка, яка швидко зреагувала, застосувала до нападника сльозогінний газ та тримала кривдника до приїзду правоохоронців:

«Ми з’ясували, що чоловіки розпивали алкогольні напої та між ними виник конфлікт, у ході якого порушник побив потерпілого руками й ногами. Потерпілий втратив свідомість та впав, а нападник забрав у нього мобільний телефон, посвідчення водія, ключі від квартири та намагався втекти. Його затримали та доставили до відділу поліції, а 50-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу».

25-річного полтавчанинина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Слідчі вилучили у фігуранта викрадені речі, які належать потерпілому.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Крім того, слідчі подали клопотання до суду про обрання фігуранту запобіжного заходу – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Правоохоронці висловлюють подяку перехожій за активну життєву позицію, небайдужість, миттєве реагування та протидію злочинності.

Відділ комунікації поліції Києва