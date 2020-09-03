Небайдужі громадяни допомогли поліцейським затримати киянина, який зірвав з перехожої золотий ланцюжок

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні грабежу, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від жительки столиці, яка повідомила про те що, на бульварі Вацлава Гавела її пограбував незнайомець. За вказаною адресою негайно виїхала група швидкого реагування та слідчо-оперативна група районного підрозділу.

Прибувши на місце події працівники поліції поспілкувались із потерпілою та встановили, що до неї ззаду підбіг незнайомець, штовхнув на землю та зірвав з шиї золоту прикрасу. Коли нападник почав тікати, на крики жінки відреагували небайдужі перехожі, затримали кривдника та тримали до приїзду правоохоронців.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що затриманий – раніше не судимий мешканець столиці, 1991 року народження, який потрапляв у поле зору правоохоронців за адміністративні правопорушення.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. На даний час слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Києва