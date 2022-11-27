Небезпека для життя і здоров’я людей та понад ₴100 млн. збитків унаслідок самовільного видобування корисних копалин – на Полтавщині судитимуть землевласника

Диканською окружною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт стосовно приватного підприємця, якому інкримінують скоєння кримінальних правопорушень проти довкілля.

За даними слідства, підприємець, маючи у власності 12 земельних ділянок, розташованих на території Чутівської територіальної громади, без проведення зміни цільового призначення землі, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, організував незаконне видобування цегельно-черепичної сировини та заволодів ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 24 га.

Як наслідок, на землях сільськогосподарського призначення утворилося 11 котлованів, наповнених водою, що створило небезпеку для життя і здоров’я жителів вказаної територіальної громади (у ряді домоволодінь відбулося зменшення рівня питної води в криницях та свердловинах), а також спричинило погіршення екологічної обстановки.

Окрім цього, унаслідок самовільного видобування корисних копалин, здійсненого упродовж травня-листопада 2020 року, державі завдано понад 100 млн грн збитків, з метою відшкодування яких прокуратурою до обвинуваченого пред’явлено цивільні позови.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 ст. 240 та ч. 1 ст. 254 КК України (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля, а також заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі, порушення встановлених правил використання надр, безгосподарське використання земель, що призвело до виведення їх із сільськогосподарського обороту).

За процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури