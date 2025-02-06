Недбальство при купівлі ліжок для вйськової частини: збитки – майже ₴8 мільйонів

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 41-річному колишньому командиру військової частини за фактом недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

За даними слідства, полковник у 2022 році закупив за державні кошти 3 тисячі армійських ліжок за ціною, значно вищою за середню ринкову вартість. Так, матеріальні збитки, спричинені військовій частині, сягли майже 8 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Довідка: санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону