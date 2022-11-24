Недекларування статків та корупційні злочини директора підприємства з «Укроборонпрому»: слідство завершено

Слідство встановило, що директор держпідприємства впродовж вересня 2016 – січня 2017 рр. одержав від осіб, пов’язаних із ТОВ «Оптимумспецдеталь», неправомірну вигоду («відкат») у понад 2,44 млн грн за приховування махінацій із безпідставною оплатою за поставку товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.

Крім того, НАБУ та САП здобули докази, що підозрюваний не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, відомості про квартиру у Болгарії, яка належить його дружині. Вартість цього майна станом на дату його реєстрації у 2020 році становила близько 1,33 млн грн (за офіційним курсом НБУ).

НАБУ та САП розслідували низку корупційних епізодів у діяльності ДК «Укроборонпром» за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь». Дотепер слідство встановило дев’ятьох учасників цієї корупційної схеми. З них четверо засуджено, ще четверо — на лаві підсудних. У межах розслідування цих епізодів встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 20,63 — податок на прибуток.

У жовтні 2022 року посадовцю повідомили про підозру.

НАБУ та САП розслідують й інші можливі зловживання за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь» при співпраці з підприємствами ДК «Укроборонпром».