Недекларування «в законі» для псевдоеліти: суд скасував вирок та звільнив чергову нардепку від відповідальності

Апеляціна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок народній депутатці від групи «За майбутнє» Ірині Констанкевич про визнання її винною у недостовірному декларуванні.

Справу закрили через сплив строків давності, передає кореспондент УНН.

«Клопотання обвинуваченої Констанкевич задовольнити. Вирок ВАКС від 30 березня 2023 року… скасувати. На підставі пункту 1 частини 1 статті 49 ККУ звільнити обвинувачену Констанкевич від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 ККУ у зв’язку із закінченням строків давності. Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Констанкевич на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України», – сказала суддя.

30 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватою народну депутатку України IX скликання Констанкевич у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) КК України.

ВАКС призначив Констанкевич покарання у виді штрафу обсягом 44 200 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади, строком на 1 рік.

У декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020-2021 років.