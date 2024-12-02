Недобросовісного переможця торгів на Житомирщині зобов’язано повернути державі незаконно одержані ₴3,5 млн.

За позовом Звягельської окружної прокуратури рішенням Північно-західного апеляційного господарського суду до бюджету стягнуто понад 3,5 млн грн, незаконно отриманих приватним товариством для будівництва міні-сироварні у Баранівській ОТГ.

Йдеться про публічні торги із закупівлі Баранівською міськрадою послуг з будівництва міні-сироварні за кошти, виділені Європейським Союзом.

За результатами конкурсу, у якому брало участь лише два учасники, рішенням Баранівської міськради (від 27.02.2019) переможцем визнано приватне товариство.

Водночас Антимонопольним комітетом України встановлено, що учасники торгів – приватний підприємець та товариство – вчинили антиконкурентні узгоджені дії, створюючи по суті лише видимість торгів та спотворюючи їх результати на користь переможця.

Відтак переможцем визначено недобросовісне підприємство, яке, з метою отримання права укладення договору, порушило інтереси держави й інших учасників ринкових відносин та протиправно отримало 3,5 млн грн, виділених Європейським Союзом.

Це стало підставою для прокуратури звернення до суду, який зобов’язав недобросовісного переможця повернути неправомірно одержані кошти до бюджету.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури