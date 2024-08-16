Неіснуюче авто з мережі майже за 128 тисяч: калуські поліцейські розшукують аферистів

Плануєте придбати транспортний засіб через мережу Інтернет – будьте обережні, щоб не потрапити на гачок продавців-аферистів.

До прикладу, 49-річний мешканець Калущини розповів у поліції, що став жертвою аферистів. Він хотів придбати трактор і довірився невідомим в мережі. З шахраєм потерпілий спілкувався через інтернет-ресурси. Заявник, як передплату на рахунок шахрая скинув маже 128 000 гривень. Опісля аферист запевнив чоловіка, що всі кошти не надійшли та трактор не відправляє. Прикарпатець зрозумів, що його ошукали та звернувся за допомогою до поліції.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування у рамках кримінального провадження, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайські дії.

Поради від правоохоронців, як не потрапити у схожу аферу:

– ретельно перевіряйте інформацію про товари та послуги які пропонують в Інтернет мережі;

– в жодному разі не перераховуйте кошти наперед, користуйтеся послугою післяплати;

– не довіряйте оголошенням у мережі про великі знижки, дешевий розпродаж товарів, акції;

– не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити власних платіжних карток на незнайомих та підозрілих сторінках в Інтернет мережі;

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини