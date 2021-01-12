Неизвестные хулиганы разбили окна четырех вагонов метро в Киеве (фото)

На месте работают правоохранители

В Киеве вечером во вторник, 12 января, неизвестные хулиганы совершили настоящую атаку на поезда метрополитена, которые следовали по открытой части «красной» линии подземки.

Об этом рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Инциденты произошли между станциями метро «Дарница» и Черниговская», никто не пострадал.

«Хулиганы повредили окна в четырех поездах метро. Инцидент произошел с 19:00 до 19:30 между станциями «Дарница» и «Черниговская». Никто из пассажиров при этом чудом не пострадал. На месте работают правоохранители», – рассказала она.

«Сегодня»