Нейтралізовано злочинне угруповання «смотрящего», яке тероризувало і залякувало жителів Кіровоградщини

СБУ заблокувала у Кіровоградській області діяльність організованого угруповання, яке поширювало злочинний вплив на суспільне життя в регіоні. Зловмисники залякували громадян і вимагали гроші з підприємців.

Крім того, учасники групи координували наркобізнес через розгалужену мережу власних «осередків».

Встановлено, що угруповання організував так званий «смотрящий» з одного із міст області. Зловмисники контролювали виготовлення і збут наркотиків та психотропів на території регіону.

Також вони причетні до вимагання грошей з автоперевізників. За оперативною інформацією, у разі несплати учасники групи застосовували психологічний тиск і погрожували фізичною розправою.

Під час обшуку за місцем проживання лідера кримінальників правоохоронці виявили бойову гранату РГД-5 і набої до стрілецької зброї калібру 7,62 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

СБУ