Нейтралізовано злочинну організацію, яка під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині

Служба безпеки України в ході спецоперації у Львівській області знешкодила злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців західного регіону.

Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні.

Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.

До складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів. За даними слідства, вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого.

Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу, серед яких:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч.4 ст.189 (вимагання в умовах воєнного стану);

ч.4 ст.296 (хуліганство).

За матеріалами Служби безпеки, суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Заходи з викриття і блокування правопорушень проводили співробітники СБУ Львівської області спільно з слідчими поліції за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Служба безпеки України