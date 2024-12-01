Нелегальний ринок тютюну відновлює свої позиції в Україні – дослідження

Перевірки не дали очікуваного ефекту.

Нелегальний ринок тютюну в Україні почав відновлювати свої позиції. Офіційні продажі тютюнової продукції зменшуються від пікового значення у серпні на 300 млн грн щомісяця. Про це пише видання Forbes.ua з посиланням на дані компанії «Імперіал Тобакко Юкрейн» та «Філіп Морріс Україна».

Зазначається, що планувалось, що цього року тіньовий ринок тютюну мав зменшитися, як мінімум, вдвічі. Цьому мало сприяти посилення обшуків. Так, навесні 2024-го почалися обшуки на п’яти фабриках. Понад три десятки обшуків та експертиз тривали до вересня цього року.

«У вересні, після завершення слідчих дій БЕБ, фіксується масова поява у продажу сигарет із маркуванням Duty Free, а також з підробленими акцизними марками», – йдеться у письмовому коментарі заступника директора «Імперіал Тобакко Юкрейн» Вадима Новосада.

Повідомлялось, що Україна стала другим за величиною джерелом нелегальних сигарет у Європі, пише польська Gazeta Wyborcza, зазначаючи, що сірий тютюновий ринок в Україні постійно зростав ще з 2018 року, але після початку повномасштабної війни почав розширюватись ще стрімкіше. // ZN.UA